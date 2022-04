Giornata consapevolezza sull'Autismo, il Centro Ippico Empolese si colora di blu

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, quest’anno alcuni dei monumenti più importanti del mondo si tingeranno di blù, il colore scelto dall’ONU per l’autismo.

Anche il Centro Ippico Empolese si colora di blu in segno di adesione alla Giornata della consapevolezza sull’Autismo per richiamare l’attenzione di tutti. L’obiettivo è quello di accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo, di contribuire alla riflessione favorendo la qualità dell’inclusione sociale e contribuire a migliorare la vita delle persone affette da autismo, in modo che possano vivere più autonomamente ed integrato.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 presenta un disturbo. "Questi dati – dicono i Tecnici Alessio Bianchi e Francesca Pieri - sottolineano la necessità di adottare politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie. Al Centro Ippico Empolese siamo molto attenti alle necessità dei più fragili, infatti mettiamo a disposizione la nostra struttura e i nostri tecnici per dei corsi gratuiti di equitazione a disposizione dell’Associazione "Noi da Grandi" per il Progetto di Equitazione Integrata. Un processo terapeutico riabilitativo che ha lo scopo di aiutare adulti e bambini nell’affrontare le conseguenze psicofisiche dovute a specifiche patologie".

Fonte: Ufficio stampa