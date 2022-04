Partito per l'Ucraina il primo carico di farmaci raccolti dalla Comunità di Sant'Egidio

È partito da Firenze il primo carico di farmaci per l'Ucraina raccolti nei centri aperti dalla Comunità di Sant’Egidio. "Ringraziamo tutti coloro che hanno aiutato fino ad ora - dicono a Sant’Egidio - e ricordiamo che la raccolta continua".

I punti di raccolta a Firenze sono in via della Pergola 8 giovedì e sabato, in orario 17-19;

via dei Serragli 117 r martedì e giovedì 16.30-19;

via Reginaldo Giuliani 65 b r il lunedì, 16.30-18.30;

via Corte dei Manetti 8, domenica 17-18,30;

via Venezia 3, domenica 10-11.

I medicinali esclusivamente raccolti sono i seguenti:

antidolorifici (compresse, fiale); antibiotici (compresse, fiale, sciroppo); antipiretici (adulti e bambini); antinfiammatori (compresse, fiale, sciroppo); antipertensivi; antinfluenzali, antiemetici, antidiabetici orali, antistaminici, antiasmatici, diuretici, protettori gastrici, materiale per medicazioni (bende, garze, ovatta, cerotti, disinfettante).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa