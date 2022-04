Pnrr, Fucecchio sogna un centro polivalente agli ex macelli ai piedi dell'Ospedale

Lanciata la proposta da 10 milioni di euro per opere che vadano a riqualificare spazi dismessi e aree di cultura con i fondi del Pnrr. Nell'Empolese Valdelsa 4 Comuni hanno lanciato le loro proposte, tra cui anche Fucecchio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

A Fucecchio il progetto prevede la riqualificazione del contenitore dismesso degli ex macelli comunali in Via Sotto La Valle, ai piedi dell’Ospedale San Pietro Igneo e del complesso Corsini. E’ prevista la creazione di un centro polivalente con funzioni socio-sanitarie, sociali e aggregative, la creazione di un parterre per mostre temporanee ed eventi legato al limitrofo polo culturale del Museo Civico e Diocesano e la creazione di un alloggio ERS (Edilizia Residenziale Sociale). Qui verranno posizionate anche le attrezzature di mobilità green: infrastrutture per il car-sharing e bike-sharing in posizione strategica per i collegamenti al trasporto pubblico e agli assi ciclo-pedonali, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento nei centri urbani.

L’intervento prevede il riutilizzo di 1300 mq e, sebbene il fabbricato non sia definito di interesse culturale, l’intervento sarà progettato e realizzato con i criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi risultanti dal processo storico.

Il progetto prevede anche la riqualificazione della sede centrale del Museo Civico e Diocesano con riorganizzazione degli spazi espositivi e importanti interventi di efficientamento e miglioramento microclimatico degli spazi di conservazione. I due spazi saranno connessi tra loro con la creazione di un unico circuito museale e un'offerta culturale coordinata.