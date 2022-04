Pnrr, maxi progetto da 10 milioni sulla cultura per 4 comuni dell'Empolese Valdelsa

Creare nuove strutture e spazi pubblici per uno sviluppo sostenibile del territorio che avvicini i cittadini tra loro e alla rete dei servizi. E' l'obiettivo ambizioso che i comuni di Fucecchio, Vinci, Cerreto Guidi e Montespertoli vogliono raggiungere attraverso Pr.INT, un progetto da 10 milioni di euro che prevede la rigenerazione di contenitori urbani dismessi e di aree sottoutilizzate e il loro riuso a fini sociali, sanitari, educativi, informativi e soprattutto culturali.

Le quattro amministrazioni comunali hanno unito le loro forze con la speranza di ottenere un cospicuo finanziamento (8 milioni di euro) tramite i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le nuove funzioni che si svolgeranno nei centri rigenerati saranno interconnesse alla rete museale esistente, ampliando e valorizzandone le attività nel parterre del Museo Civico e Diocesano del complesso Corsini a Fucecchio, del Museo Leonardiano a Vinci, dell’ex Biblioteca e del Museo di Cerreto Guidi oltre che del nuovo teatro all’aperto previsto a Montespertoli.

Il progetto vuole anche incentivare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture per il car-sharing e bike-sharing da integrare con le infrastrutture di trasporto e mobilità esistenti creando così una rete locale di trasporto e mobilità alternativa che connetta le aree urbane ed extraurbane e i percorsi della mobilità lenta come i tracciati storici della Via Francigena e della Romea Strata o la ciclopista dell’Arno.

"Abbiamo unito le nostre forze - hanno commentato i quattro sindaci (Alessio Spinelli, Giuseppe Torchia, Simona Rossetti, Alessio Mugnaini) - per avere maggiori possibilità di cogliere una grande occasione come quella rappresentata dai fondi PNRR. Gli interventi previsti nel progetto non solo prefigurano nuovi spazi di relazione a servizio delle nostre comunità e dei cittadini ma darebbero anche un'importante risposta sul versante della riqualificazione dei centri con tutte le ricadute positive che questo può comportare sia in termini economici che di qualità della vita".

I PROGETTI

