Spacca piante, auto e la pensilina del bus, arrestato recidivo

Spacca piante e auto in sosta, armato di bastone in piena notte. Due interventi per un 35enne pregiudicato marocchino trovato prima a Firenze e poi a Scandicci dopo il trasferimento all'ospedale di Torregalli per lo stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava.

I carabinieri del Norm di Firenze sono intervenuti prima verso le ore 02:30 in piazza Isolotto-via Mimose poiché l’uomo era stato visto lanciare oggetti e girare armato di bastone. Giunti sul posto, gli operanti hanno notato varie piante divelte della fioriera della vicina chiesa ed il soggetto sdraiato dietro un cespuglio che fingeva di dormire.

Il secondo intervento è avvenuto verso le 5:30, ore dopo il trasferimento in pronto soccorso. L'uomo si era allontanato volontariamente dall'ospedale e ha cominciato a danneggiare i mezzi in sosta della vicina via di Scandicci: 9 i mezzi, tra auto e moto, in totale danneggiati.

Inoltre è ritenuto responsabile di aver provocato numerosi danni alla pensilina della vicina fermata del Bus, a diverse biciclette a noleggio MoBike accatastate, a tavolini di proprietà di un Bar, ai cestini pubblici.

L'uomo è senza fissa dimora e con numerosi precedenti. È stato arrestato per danneggiamento aggravato continuato, era stato denunciato per lo stesso reato il 31 marzo scorso dai carabinieri di Scandicci per i danneggiamenti di fioriere e vasi di terracotta provocati con una spranga metallica nel centro cittadino.

L'arresto è stato convalidato nella mattina di oggi e l'uomo adesso si trova in carcere.