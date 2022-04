Tensioni tra tifosi e giocatori durante Mens Sana-Use Empoli: accertamenti in corso

Era trascorso appena un giorno dall’emissione di un daspo di 5 anni, da parte del Questore di Siena Pietro Milone, nei confronti di un tifoso del Modena che aveva scavalcato la barriera del settore ospiti, invadendo il terreno di gioco in occasione della partita di calcio "ACN Siena - Modena" dello scorso 7 novembre, che un ulteriore episodio d’intemperanza si è verificato nella nostra città.

È stato, infatti, necessario l’intervento della Polizia di Stato, per placare gli animi surriscaldati dei giocatori e degli spettatori e tenere sotto controllo la situazione, evitando turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alle 21.50 circa dello scorso giovedì, durante la partita di basket di serie C Silver "Mens Sana - Basket Biancorosso Empoli", disputatasi al PalaEstra di Siena, i poliziotti delle Volanti della Questura sono intervenuti per una segnalazione di lite tra tifosi della squadra locale ed alcuni giocatori della squadra ospite (Qui la notizia).

Sul posto hanno preso contatti con il dirigente della Mens Sana che aveva richiesto l’intervento, apprendendo che pochi minuti prima due cestisti avversari si erano presi a male parole, passando anche alle vie di fatto, sul campo di gioco, determinando da parte degli arbitri la decisione di espellere il giocatore della squadra locale.

La partita aveva poi ripreso regolarmente corso fino a quando, a seguito del fallo di un giocatore della Mens Sana, quello dell’Empoli, dopo il primo tiro libero, si era rivolto verso gli spalti dei tifosi mensanini con aria di sfida. A quel punto alcuni sostenitori della squadra senese avevano cercato di invadere il campo venendo però fermati dagli addetti alla sicurezza.

In relazione ai fatti accaduti e preso atto del comunicato stampa di scuse da parte della Polisportiva senese, il Questore Milone ribadisce, ancora una volta, la necessità che le competizioni sportive vengano giocate e seguite dal pubblico nel rispetto della massima correttezza.

"Se è vero che gli episodi di campo deprecabili restano episodi di campo – evidenzia il Questore - è pur vero che da essi scocca inevitabilmente la scintilla che accende gli animi sugli spalti. Verranno attentamente analizzati gli atti redatti dal personale delle Volanti e si chiederà alla Federazione l'accesso al referto arbitrale. Al riguardo - prosegue - saranno acquisite le immagini della videoregistrazione della partita per appurare se gli episodi di violenza in campo possono essere interpretati come incitamento alla violenza. Saranno, pertanto valutati - conclude Milone - tutti i comportamenti e le intemperanze, sia dei giocatori che degli spettatori, e se sarà necessario intervenire come recentemente fatto nei confronti di alcuni pseudo tifosi del calcio, sarà fatto".

Fonte: Questura di Siena - Ufficio Stampa