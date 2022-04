Us Limite e Capraia, la formazione ipovedenti torna in campo per la Coppa Italia

Domenica 3 aprile riprenderà l'attività agonistica dell'Us Limite e Capraia cat. ipovedenti (atleti con un residuo visivo limitato o un campo visivo di pochi gradi), l'unica formazione che a lungo ha rappresentato la Toscana nel campionato di serie A di calcio a 5 per ipovedenti e si appresta a proseguire nel suo percorso di crescita (ancora oggi unica società in Toscana). Si tratta di un gruppo molto competitivo, che in passato ha saputo ottenere risultati importanti, con atleti entrati a far parte del giro della Nazionale italiana di calcio a 5 ipovedenti. Il mister, un fuoriclasse nella categoria, è Sirio Belluomini, che vanta nel proprio curriculum anche l'esperienza come commissario tecnico della Nazionale tra il 2015 e il 2017, anno dei Mondiali organizzati in Italia.

Queste le dichiarazioni di Sirio Belluomini sulla situazione attuale della squadra: "Abbiamo deciso di non iscriversi al campionato italiano di calcio a 5 ipovedenti, anche se abbiamo fatto iscrizioni e tesseramenti e, quindi, per non perdere del tutto la stagione, ci siamo iscritti alla Coppa Italia, composta quest'anno da 5 squadre, nella quale la vincitrice dell'ultima edizione, 2 anni fa, l'Adriatica Fano, è passata direttamente alle semifinali mentre le altre 4 fanno un turno preliminare secco di qualificazione. Una gara è stata Cagliari-Milano, l'altra è Limite e Capraia-Futsal Treviso, in programma domenica 3 aprile a Treviso. Le due vincenti vanno direttamente a fare compagnia al Fano in semifinale e la quarta semifinalista sarà ripescata tra la miglior perdente in questo turno. Ad oggi Cagliari è a -2, avendo perso 4-2, e quindi noi per passare il turno dovremo andare a vincere a Treviso o perdere con un gol di scarto o con due facendo almeno 3 gol o, ancora, pareggiare e andare a supplementari e rigori.

La partita non è semplice, considerando che Treviso ha vinto l'ultimo campionato italiano, proprio contro di noi a giugno scorso, a Bergamo, in una gara decisa dagli episodi. Inoltre, è un team più allenato di noi: noi ci siamo allenati fino a fine novembre e ci siamo poi fermati per le festività, non avendo il campionato. Quando dovevamo riprendere, abbiamo avuto 4 positivi al Covid, situazione che ha comportato successivamente tutta la procedura del "return to play" per riavere gli atleti in campo, previa visita medica agonistica.

Quindi, abbiamo ricominciato a marzo ad allenarsi, ma dopo due sedute delle tre previste, abbiamo registrato un altro calciatore positivo ed un altro infortunato al polpaccio (stiramento). Sabato scorso è saltato tutto ed ho preferito tutelare i ragazzi che ho disponibili.

Andremo in Veneto con 5 giocatori di movimento più 2 portieri: Mastracci, Daniele Del Canto, Daniele Antonio, Lorenzo Sodi, Aleaxandro Cursuleanu, Bertelli Matteo (portiere) , Marini Gianfranco ( portiere). Inoltre, saremo in 3 dello staff: io allenatore, Senesi Stefano e Vincenzo Ferraro, a cui si aggiungerà Cesara Giorgio, portiere che dopo il Covid non ha ripreso ma ci tiene a essere con noi.

Andiamo a giocarcela fiduciosi con l'obiettivo di passare il turno. Non sarà facile e ci aspettavamo che vincesse il Cagliari. Speriamo di fare ciò che sappiamo e poter accedere alle semifinali, che eventualmente sarebbero il 7 e 8 maggio in una sede ancora non comunicata".

Per maggiori informazioni e iscrizioni alla rosa, è possibile contattare la società allo 0571578056.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd