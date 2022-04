Volontariato e Guardie Particolari Giurate per la sicurezza, la proposta FdI-Cdx per Empoli

“Più sicurezza”, con questo auspicio il gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli ha presentato una mozione per realizzare un progetto sulla scia dei comuni di Milano, Cascina, Livorno, Pistoia, al fine di favorire il rispetto della legalità e la garanzia della sicurezza nei luoghi critici della nostra Città e durante le manifestazioni.

Tale proposta, se accolta, comporterebbe la conclusione di convenzioni per l'impiego delle associazioni di volontariato e delle Guardie Particolari Giurate nel presidio del territorio, affiancando così le Forze dell’Ordine.

Le Guardie Particolari Giurate non rivestono alcuna qualifica di Pubblica Sicurezza, tuttavia, rappresentano una “riserva” da cui l’Autorità potrebbe attingere in ogni momento ai sensi del TULPS. Questa previsione riguarda “tutte le richieste” di cui un Agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria, in difficoltà oggettiva o per ragioni operative, possa aver bisogno.

Il Comune di Empoli potrebbe, inoltre, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, presenti sul territorio empolese, ai sensi della Legge Regionale 11/2020 per contribuire alla rassicurazione sociale e alla sicurezza urbana nei parchi cittadini, nelle aree di mercato e durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche al fine di fornire supporto alla Polizia Municipale.

In vista del Comitato provinciale dell’ordine pubblico e sicurezza del 4 aprile prossimo, di cui questa parte politica è da tempo immemore che ne invoca la convocazione straordinaria, - concludono il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa, i consiglieri Federico Pavese e Gabriele Chiavacci - confidiamo che il Sindaco Barnini possa far tesoro del nostro disegno sulla sicurezza, da unire inevitabilmente con la richiesta costante di più uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine per combattere in modo deciso l’incremento dei casi di criminalità.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli