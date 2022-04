Volterra Capitale Toscana della Cultura, Mazzeo: "Volano di sviluppo per l'intera Regione"

“Voglio esprimere grande soddisfazione per l’avvio delle iniziative dedicate a Volterra prima Città Toscana della Cultura 2022 (Il programma). Dispiace per le condizioni metereologiche che non hanno premesso di godere appieno del primo giorno di eventi, ma lo straordinario programma organizzato dall’amministrazione comunale col grande impegno del sindaco Giacomo Santi e del direttore Paolo Verri con 300 appuntamenti tra spettacoli, mostre e altre iniziative faranno di Volterra protagonista assoluta della nostra regione”. Così il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, nel primo giorno di manifestazioni che incoronano Volterra “autentica Capitale della Cultura Toscana anche grazie al supporto di Giunta e Consiglio regionale”.

“Abbiamo voluto con forza questa iniziativa che siamo certi, anno dopo anno, permetterà di valorizzare le molteplici realtà culturali della Toscana. Nel 2022 tocca a Volterra, poi saranno altre città a potersi fregiare del titolo di Città della Cultura. Investire in questo settore vuol dire investire sul futuro. Più cultura significa anche più lavoro, maggiore capacità di attirare investimenti. Poter raccontare quello che siamo, la storia della nostra regione, ma anche la capacità di guardare al futuro” continua il presidente. “A Volterra si parla di rigenerazione umana attraverso la cultura, dobbiamo rigenerare non solo le nostre città ma anche i nostri cuori dopo questi anni difficili della pandemia. Oggi si riparte con uno spettacolo straordinario messo in scena all'interno del carcere e poi con un teatro strapieno. Grazie a Vinicio Capossela, a Giovanni Truppi, ad Armando Punzo e grazie a tutti coloro che saranno coinvolti in questo anno straordinario di eventi qui a Volterra”.

“La storia e le bellezze paesaggistiche di questo splendido luogo sapranno spingere la nostra regione ancora più in alto nel panorama dell’offerta ricettiva non solo per il 2022. Confidiamo infatti di poter ammirare molto presto, e in tutto il suo splendore, il nuovo Anfiteatro” conclude il presidente.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa