Ambra Cavallini U14 vince il titolo provinciale Basso Tirreno

Un'annata da record quella delle bianco blu dell'Ambra Cavallini che con una vittoria incredibile si aggiudicano per il secondo anno consecutivo il titolo di campionesse provinciali del Basso Tirreno, questa volta nella categoria U14 con all'attivo 0 sconfitte e 0 set persi.

All'inizio del match, si percepiva una forte tensione nei volti delle nostre atlete, tanto che hanno dovuto sudarsi l'intero set, lottando punto su punto, contro un Volley Life Project Livorno arrivato a Pontedera con il coltello tra i denti, memore della sconfitta subita lo scorso anno proprio durante la finale territoriale.

A spuntarla però sono state le giovani Ambra's che si aggiudicano il primo set per 25 a 23.

Inizio del secondo set amaro per le padrone di casa, che vengono travolte da un break di 2-7 a favore della compagine livornese.

Ecco che qualcosa scatta nella testa delle giovani pontederesi che, incitate da coach Russo e dalla forte tifoseria, riescono a rientrare nel vivo del set, portandosi addirittura in vantaggio per 12 a 11, grazie anche ad una buona prestazione dai 9 metri della nostra opposta Bertini e della banda Del Corso.

Come il precedente, anche questo parziale è stato combattuto fino alla fine, ma anche in questo caso, a spuntarla è stata l'Ambra Cavallini, che porta a casa il set per 25 a 20.

Il terzo set è tutta un'emozione per atlete, allenatori e tifoseria e poco possono fare le avversarie del Livorno e il loro coach, che si trovano difronte un U14 veramente scatenato, che si aggiudica, con una forte prova di carattere e un'ottima prestazione di gioco, un match che vale oro e che le incorona per il secondo anno consecutivo campionesse territoriali del Basso Tirreno.

Un boato di gioia scoppia all'interno della Marconcini, che negli anni ha visto crescere questo gruppo così unito di giovani ragazze che hanno davvero fatto la differenza e che nonostante il periodo storico così complicato non hanno mai smesso di credere nei loro sogni.