Berserker, sconfitta di misura con Pontedera

Altra sconfitta di misura per i Berserker (6 a 10), che non riescono a raggiungere la vittoria ancora una volta per un soffio.

Partita tirata fino agli ultimi minuti, col Pontedera che concretizza due azioni, una nel primo e una nel secondo tempo, su disattenzioni della linea difensiva dei Berserker, che è stata impeccabile per tutto il resto del match.

A tenere a galla la partita ci pensa il cecchino Tomasulo, che segna due calci di punizione su due.

Manca la concretizzazione in attacco: poca decisione e sostegni non sempre impeccabili, non hanno permesso ai Berserker di esprimersi al meglio, costringendoli a "subire" il ritmo degli avversari.

Sconfitta, che lascia l'amaro in bocca a un gruppo molto giovane, che pecca evidentemente di esperienza, ma che merita sicuramente di più, quantomeno per il potenziale a disposizione.

Fonte: Ufficio stampa