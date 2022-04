Multato venditore abusivo di alcol in centro a Pisa

Nel centro di Pisa sono stati effettuati controlli antidroga da parte della polizia, mirati anche a prevenire la microcriminalità. Nella serata di sabato 2 aprile sono state identificate trenta persone e un veicolo con persone sospette è stato controllato. Sono state elevate cinque sanzioni a esercenti di attività commerciali che non avevano la mascherina. Il gestore di un minimarket è stato invece multato per aver venduto alcol oltre l'orario limite. Sono state anche sequestrate tre bici usate da ignote per vendita di alcolici in piazza dei Cavalieri, sequestrate anche 250 bottiglie di alcolici e superalcolici. Un venditore abusivo è stato fermato e multato.