A Santa Maria la presentazione del libro di Fabrizio Biuzzi

Venerdì 8 aprile alle 21.15 alla casa del Popolo di Santa Maria a Empoli si terrà la presentazione del libro La stella cadente scritto dall’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi.

«Mi fa piacere presentare questo mio libro nel mio circolo di riferimento, Santa Maria. Spero possa essere l'occasione per riflettere insieme agli altri iscritti del Pd empolese di cosa sono stati questi dieci anni di politica locale e nazionale, cosa ci hanno lasciato, quali sono stati i punti di forza che ci hanno caratterizzato, e quali i punti di debolezza. Matteo Renzi è personaggio che genera sentimenti sempre forti, in genere di segno opposto. Ma partendo da una riflessione di quelli che furono quegli anni caratterizzati fortemente dalla sua presenza, forse possiamo cercare di capire meglio dove vogliamo andare e come possiamo affrontare le sfide future che come partito ci attendono» così l’autore anticipa qualche suggestione che verrà certamente sollevata durante la presentazione.

L’incontro, organizzato dal Partito democratico di Empoli, sarà moderato dall’assessore all’ambiente Massimo Marconcini, collega nella giunta empolese di Biuzzi.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa