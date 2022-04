"Aggiungi un posto a tavola", a Legoli si impara la cucina senza glutine in chiave toscana

Prosegue il lungo percorso che il Gruppo Giovanile di Legoli sta dedicando al proprio territorio attraverso una serie di incontri ideati per riflettere, prendersi cura di sé e aprirsi agli altri. Grazie al bando di "Energie sociali" promosso dai Comuni di Peccioli e Lajatico si è tenuto nel pomeriggio di sabato 2 aprile il primo dei tre appuntamenti incentrati sulla cucina tradizionale toscana in chiave "Gluten-free" e aperti a un massimo di dieci coppie per volta.

Grazie alle mani esperte di Lucia e Laura, due delle storiche cuoche del Gruppo Giovanile che da anni organizza in estate la "Festa sotto i lecci", i partecipanti si sono potuti misurare con la ricetta delle tagliatelle e mettere le mani in pasta, è proprio il caso di dirlo, nelle postazioni create per l’occasione all’interno della cucina allestita di fianco al parcheggio pubblico. Un modo per condividere i sapori dei nonni e al tempo stesso porre attenzione verso un tipo di intolleranza sempre più diffusa sulla nostra tavola. Al termine dell’incontro gli organizzatori hanno anche regalato ai partecipanti un ricettario da utilizzare per i propri esperimenti culinari. Insomma, un bel pomeriggio all’insegna della condivisione e della consapevolezza, dove i partecipanti ci hanno deliziati con i loro ringraziamenti e sentirsi dire "sono stata contenta di aver partecipato perché per due ore non ho pensato ad altro ma ho condiviso il mio tempo con altre persone per noi non ha prezzo".

Il Gruppo Giovanile di Legoli, però, non si ferma. E aspetta le coppie al prossimo appuntamento, previsto per il 9 aprile, che sarà dedicato alle polpette, naturalmente senza glutine. Prenotazione obbligatoria al 353/4392793 e obbligo di Green pass.

Fonte: Comune di Peccioli