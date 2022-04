Aprile in biblioteca a Certaldo, due appuntamenti imperdibili

È tempo di laboratori per grandi e piccini negli spazi della biblioteca comunale Ciari di Certaldo. Ad aprile, sono due le date da segnare in agenda per non perdersi le iniziative. La prima è venerdì 8 aprile 2022: alle ore 17, si svolgerà "L'uovo straordinario", Ora del racconto speciale dedicata alla Pasqua con laboratorio creativo, per bambine e bambini da 4 agli 8 anni. Martedì 12 aprile 2022, alle 17, è invece in programma "Leggermente. Circolo di lettura", appuntamento mensile tra lettori della biblioteca, per incontrarsi, scambiarsi libri e consigli di lettura.

La #Biblioagend@ del mese propone invece, oltre alle letture a tema promosse in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, la 'Vetrina del mese: Madre Terra. Verso uno sviluppo ecosostenibile': in biblioteca è possibile consultare una selezione di libri sul tema e una guida bibliografica per scoprire tutte le proposte di lettura. Il 23 aprile 2022, spazio infine a tante idee di lettura dedicate alla Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.

Si ricorda che, come disposto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, dal primo aprile 2022 l'accesso alla biblioteca e ai suoi servizi è libero e non è più richiesto alcun Green Pass. Resta obbligatorio fino al 30 aprile 2022 l'uso della mascherina a partire dai 6 anni di età a eccezione delle persone con patologie e disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione. Per gli eventi e gli incontri, restano invece l'obbligo di Green Pass rafforzato (dai 12 anni) e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 (dai 6 anni).

Maggiori informazioni sono disponibili contattando la biblioteca comunale Ciari, al secondo piano del Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi 37, chiamando i numeri 0571 661252 o 0571 661253 oppure inviando una mail all'indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.