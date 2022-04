Attività motoria con Uisp per 800 bambini nell'Empolese Valdelsa

Sono ripartiti in questi giorni i progetti “Crescere in Movimento” e “Attività motoria multidisciplinare” all’interno delle scuole dell’infanzia e primarie di Empoli e Montelupo. Un programma mirato di attività rivolte ai bambini di diverse fasce di età, portato avanti dai nostri operatori qualificati. Dopo la parentesi della emergenza sanitaria, che ha impedito lo svolgimento negli ultimi due anni, finalmente torneranno anche le Mini Olimpiadi.

“Uno studio presentato in questi giorni - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - ha evidenziato come in Italia si faccia poco sport e soprattutto i bambini e gli adolescenti ne facciano molto meno che in passato. Per questo pensiamo continuamente a progetti che coinvolgano le scuole per avvicinare i bambini allo sport, all’attività motoria con personale qualificato che possa farne conoscere il divertimento del gioco. Partendo dalla scuola si offre la possibilità a tutti i bambini di poter fare movimento senza alcuna distinzione, c’è chi già pratica ma anche chi non ci si è mai avvicinato o non ne ha la possibilità economica per farlo. Lo sport mette tutti sullo stesso piano: dentro le regole del gioco possono giocare tutti”.

I progetti riguardano dieci suole nei due comuni dell’Empolese Valdelsa per un totale di 800 bambini coinvolti su 32 classi. In tutto sono previste quasi trecento ore di attività di qui alla fine dell’anno scolastico, prevista per il 10 giugno prossimo. Le scuole dell’infanzia coinvolte sono Ponzano e Serravalle a Empoli e Rodari e Torre a Montelupo. Le primarie, invece, sono Pozzale, Cascine, Serravalle, Michelangelo, Corniola e Ponte a Elsa.

Ai bambini della scuola dell’infanzia è rivolto il progetto “Crescere in Movimento”, che prevede un percorso di attività ludico-motoria che parte dal gioco per accrescere le capacità relazionali e di movimento di ciascuno. Ai bambini della primaria, invece, è dedicato il progetto “Attività motoria multidisciplinare”, attraverso il quale vengono avanzate proposte di crescita psicomotoria attraverso lo sport e yoga.

I progetti nelle scuole ripartono a pieno regime dopo le difficoltà degli ultimi due anni a causa della pandemia da Covid, che ha costretto a ridurre le proposte e i periodi di svolgimento. Difficoltà che non hanno fatto venire meno l’impegno da parte di tutti a garantire l’attività motoria per i più piccoli, tanto da intraprendere lo scorso anno il “Piano Scuola Estate” che ha visto i nostri operatori impegnati nelle scuole nel periodo estivo a fianco dei bambini.

L’allentamento delle restrizioni, inoltre, permetterà anche il ritorno delle Mini Olimpiadi, rassegna attesissima che quest’anno vedrà impegnate le otto classi della Rodari e le cinque della scuola dell’infanzia di Torre. In tutto oltre trecento bambini che si esibiranno in percorsi motori all’interno dello stadio “Carlo Castellani” di Montelupo nelle giornate di mercoledì 25 maggio e di venerdì 10 giugno. In caso di pioggia, grazie alla collaborazione con la Asd Montelupo le Mini Olimpiadi si sposteranno all’interno del palasport di Montelupo.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa