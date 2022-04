Basket Castelfiorentino vince sul campo della Bellaria

Due su due per il Basket Castelfiorentino, che dopo la vittoria casalinga sul Wolf Basket Pistoia all’esordio nella seconda fase, piazza anche il colpo esterno alla prima lontano da casa, andando ad espugnare il parquet della Bellaria Pontedera per 26-59.

Gara autoritaria e senza storia per le gialloblu, tutte scese in campo, che conducono ampiamente dal primo all’ultimo minuto. La sfida, infatti, viene incanalata fin dalla palla a due con le ragazze di Jacopo Giusti che fanno il bello e il cattivo tempo: 8-22 il parziale della prima frazione. Una forbice che le gialloblu allargano in un secondo quarto nuovamente condotto, andando al riposo lungo sul 14-40, punteggio che di fatto fa partire i titoli di coda già a metà partita. Così nella seconda parte le castellane devono soltanto amministrare, cosa che riescono a fare senza particolari patemi nelle ultime due frazioni, che servono soltanto a fissare il punteggio.

BELLARIA PONTEDERA – BASKET CASTELFIORENTINO 26-59

Parziali: 8-22, 14-40 (6-18), 20-48 (6-8), 26-59 (6-11)

Tabellino: Lucchesi 12, Banchelli 10, Malquori 12, Bellantoni 8, Calugi 10, Boldrini 2, Ferradini 3, Cinali 2, Baldinotti, Fanelli, Caparrini, De Felice. All Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Borchi di Pontedera.

Fonte: Abc - Ufficio stampa