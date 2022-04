Cane scappa e finisce in autostrada, salvato dalla polizia

La polizia ha riaffidato Gea, cane da caccia, al suo proprietario, dopo essere stato trovato due giorni fa sull’A11, in prossimità di Capannori, da alcuni automobilisti che lo avevano notato sul lato della carreggiata di marcia in direzione Firenze.

L'animale era sfuggito al suo padrone, finendo così sull’autostrada, con il serio rischio di essere travolto.

Ma gli è andata bene, poiché è stato bloccato per tempo e preso in carico da una pattuglia della polizia stradale di Montecatini, che poi ha condotto Gea in Caserma, dove è stato coccolato e rifocillato con cibo e acqua. Lì i poliziotti sono risaliti al proprietario, che l’ha portato a casa ringraziando la pattuglia intervenuta.