Per il compleanno di Freddy Lavezzo, noto gestore di DiscoFollia a Empoli, la festa si fa in grande. Sabato 9 aprile è mobilitata la discoteca Sombrero per la Fever Night con la musica disco anni 70-80-90. Alle 20.30 cena spettacolo con Luca Profeti, Samuele Brotini e Majuri live set. Dalle 22.30 special guest Marco Bresciani con Maxi Cioni, Marasco e Samuele Brotini. Per info 320/8962975 e 338/4199372