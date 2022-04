Contrasto ai crimini informatici, firmato protocollo a Lucca

Stamattina, presso la Questura di Lucca, è stato Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi “sensibili” tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Questa mattina, alla presenza del Questore della Provincia di Lucca, dott.ssa Alessandra Faranda Cordella, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana, dott.sa Alessandra Belardini, e il dott. Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione CRL

Il protocollo ha l’obiettivo di condividere e analizzare informazioni in grado di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche della Fondazione.

Grazie all’intesa avviata, la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e la Fondazione, collaboreranno non solo nello scambio di informazioni, ma anche fornendo reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, o ancora organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici.

“Il cyber spazio è un territorio pieno di opportunità, ma non scevro da insidie” - ha evidenziato il Questore di Lucca – “Le forme di collaborazione, come già ho avuto occasione di sperimentare da Questore di Asti, tra pubblico e privato, rappresentano fondamentali strumenti per la creazione di un sistema di security efficace. Questo grazie al contributo della Polizia Postale, una eccellenza indiscussa a livello internazionale sulla cybersecurity, materia sulla quale da molti anni la Polizia di Stato sta costruendo una specifica professionalità. Qui, nel territorio lucchese, la mettiamo a disposizione di un’istituzione importante nel tessuto sociale della nostra realtà”.

“In questo periodo di emergenza epidemiologica e di tensione internazionale, con l’aumento riscontrato dei reati cibernetici, è importantissimo contrastare le offensive alle infrastrutture critiche, fornendo un supporto costante al partenariato pubblico e privato in termini di sicurezza digitale. La Polizia Postale, in tale contesto, si rende quotidianamente testimone di best practices di condivisione tempestiva dell’informazione legata agli allert preventivi e descrittivi degli attacchi informatici alle proprie consociate, in diretta sinergia con il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC)” - ha affermato la Dott.ssa Belardini.

“In questa congiuntura storica così incerta e mutevole – sottolinea il Presidente della Fondazione Marcello Bertocchini - lo scambio di informazioni, allo scopo di creare una vera e propria ‘rete di protezione’, rappresenta probabilmente una delle strategie di difesa e prevenzione più efficace. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca non poteva che accogliere favorevolmente l’occasione di una collaborazione che potesse garantire una maggiore sicurezza alle strutture informatiche dell’Ente e contemporaneamente contribuire, attraverso la condivisione delle informazioni, alla sicurezza più in generale di tutta la nostra comunità”.