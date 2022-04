Convocato il Consiglio regionale della Toscana

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato martedì 5 aprile alle 15, in seduta pomeridiana, chiusura dei lavori alle 19, con prosecuzione mercoledì 6 aprile a partire dalle 9.30 e fino alle 13.

Tra gli atti all’ordine del giorno, la comunicazione della Giunta su Fidi Toscana Spa cui è collegata un’interrogazione sul futuro della banca di sviluppo in-house della Regione presentata da Elisa Tozzi (gruppo misto – Toscana Domani).

Gli atti delle commissioni in discussione prevedono, tra l’altro, la quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024; il Bilancio preventivo economico per l’anno 2022, il programma di attività per l’anno 2022 e il programma triennale di attività 2022-2024 dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet); la proposta di legge per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Tra le interrogazioni iscritte, quella sull'evoluzione e lo sviluppo della trattativa, ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, sul "regionalismo differenziato" presentata da Marco Casucci (Lega); sui tempi e modalità per la proroga della graduatoria Estar per profilo assistente amministrativo - Categoria C dei consiglieri di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e Francesco Torselli; sull’allarme nucleare a firma di Silvia Noferi (Movimento 5 stelle).

Tra le mozioni in discussione, quella sulle prospettive occupazionali dell'azienda Pineider 1774 S.r.l di Bagno a Ripoli (primo firmatario il consigliere Pd Massimiliano Pescini); sui minori ucraini in attesa di adozione da parte di famiglie italiane (primo firmatario Vittorio Fantozzi di Fratelli d’Italia); quindi un pacchetto sulle concessioni demaniali marittime per capire gli effetti della Direttiva Bolkestein sulle imprese toscane e sul sostegno al comparto (prima firmataria la capogruppo della Lega Elisa Montemagni), sul riordino del sistema di rilascio (di Fratelli d’Italia) e sulle nuove disposizioni (prima firmataria la presidente della commissione Sviluppo economico Ilaria Bugetti del Pd).

In agenda anche la proposta di risoluzione presentata da Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri di Fratelli d’Italia sugli interventi urgenti per il sostegno alle imprese toscane colpite dalla crisi causata dalla guerra russo-ucraina.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa