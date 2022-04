Inaugurato nuovo defibrillatore a Cerbaia

Un progetto di comunità per la comunità. Il terzo defibrillatore, nell’ambito della rete dei 14 apparecchi salvavita realizzata dal Comune, dalla Misericordia di San Casciano e dalla Festa del Volontariato sancascianese, è stato presentato ai cittadini della frazione di Cerbaia. Ad inaugurare il dispositivo, installato in piazza del Monumento, sono stati i promotori dell’iniziativa, il sindaco Roberto Ciappi e l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti, il governatore della Misericordia Marco Poli, il presidente della Festa del Volontariato Daniele Cavari, insieme al presidente del Consiglio comunale Francesco Volpe e alla consigliera comunale Ketty Niccolini.

Dopo il taglio del nastro, avvenuto il giorno prima, per i defibrillatori posizionati nella frazione del Bargino, in via Martiri di Bologna, e nel capoluogo, nei giardini di piazza della Repubblica, anche la comunità di Cerbaia potrà sentirsi più sicura in caso di emergenza con il dispositivo di cui si è dotata la frazione. L’apparecchio DAE è capace, infatti, nella maggior parte dei casi, se utilizzato nei primi minuti dall’arresto cardiaco improvviso, di salvare la persona colpita. Doppia soddisfazione per gli abitanti di Cerbaia che si sono resi protagonisti attivi dell’operazione solidale mettendo in campo una raccolta fondi, finalizzata all’acquisto dell’apparecchio che ha coinvolto le associazioni, i commercianti e i cittadini della località.

Alla cerimonia sono intervenuti anche don Luca Carnasciali, parroco di Cerbaia, per la benedizione del defibrillatore, il direttore del 118 Simone Magazzini del Dipartimento emergenza Usl Centro Toscana, l’assessore Moreno Cheli e il consigliere comunale Tiziano Borelli.

“Il progetto, ideato e realizzato per la tutela della salute della comunità, – tiene a sottolineare l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti – è un percorso di coinvolgimento, partecipazione e cittadinanza attiva che vuole mettere al centro i residenti nel ruolo di fruitori e destinatari, soccorritori e promotori. Ne hanno dato prova le comunità di Bargino e Cerbaia che, consapevoli dell’importanza dell’operazione, si sono adoperate concretamente organizzando e contribuendo alla raccolta fondi che ha permesso l’acquisto del defibrillatore, a tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento”.

“L’idea è nata da una mozione, presentata dal gruppo di maggioranza – spiega il presidente del Consiglio comunale Francesco Volpe - con l’obiettivo di dotare il territorio di apparecchi, fondamentali nelle operazioni di primo soccorso in favore di persone che hanno arresti cardiocircolatori, che devono essere utilizzati da cittadini formati. Il mio invito è dunque quello di avvicinarsi senza timore ai corsi di preparazione per la fruizione corretta degli apparecchi che nel giro di pochi minuti possono salvare la vita di una persona”.

“Un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce in modo significativo ad aumentare la possibilità che la persona colpita da morte cardiaca improvvisa superi l’evento senza conseguenze – aggiunge la consigliera comunale Ketty Niccolini – abbiamo pensato di intensificare in maniera consistente il numero degli apparecchi Dae installati in luoghi pubblici, molto frequentati e sempre accessibili, del nostro territorio perché crediamo e investiamo nel senso civico di ogni cittadina e cittadino che deve sentirsi parte di una rete di solidarietà che si basa su valori di reciprocità. Una comunità, la nostra, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno quando si è presentato il bisogno e ha dovuto far fronte alle emergenze per supportare le fasce più deboli della popolazione”.

I cittadini potranno usare l’apparecchio dopo aver seguito un corso di formazione BLS-D per l’uso del DAE organizzato dalla Misericordia. Info: cell. 345 0996708. Per potersi iscrivere è necessario inviare una e-mail a corsoblsdsancasciano@gmail.com fornendo un contatto telefonico, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa