Disturba i clienti di un locale e offende i poliziotti: denunciato 50enne a Pisa

Nel pomeriggio di ieri le volanti sono intervenute in piazza delle Vettovaglie a seguito di segnalazione di un uomo che in stato di agitazione stava disturbando gli avventori del locale. L’uomo di circa 50 anni residente a Pisa al momento del controllo si è dimostrato tranquillo e collaborativo , ma alle ore 20 il proprietario dell’esercizio pubblico ha chiesto nuovamente l’intervento della Volante poiché l’uomo continuava a disturbare i clienti. Giunti sul posto gli operatori hanno trovato l’uomo in evidente stato di ubriachezza e pertanto è stato invitato a seguirli in Questura.

A quel punto il 50enne ha preso a urlare e divincolarsi, per poi si gettarsi a terra proferendo offese e minacce nei confronti del personale delle Volanti intervenuto sul posto. L’uomo a questo punto è stato accompagnato in Questura e sanzionato per ubriachezza, nonché denunciato per i reati di molestie e disturbo alle persone, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello scorso mese il 50enne era stato già segnalato all’Autorità Giudiziaria per i medesimi reati consumati nello stesso luogo.