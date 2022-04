Giornata Mondiale della Salute anche a Empoli con la Misericordia

Il 7 Aprile di ogni anno, dal 1948, si celebra la Giornata Mondiale della Salute, istituita nell’anniversario della fondazione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

In occasione della giornata di sensibilizzazione, la Misericordia di Empoli, in collaborazione con Confesercenti Empolese Valdelsa, ha organizzato un’iniziativa di prevenzione con prestazioni sanitarie gratuite alla cittadinanza, che si terrà Giovedì 7 Aprile al mercato a Empoli, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, presso l’ambulatorio mobile dell’Arciconfraternita, posto all’incrocio tra viale delle OIimpiadi e via del Pentathlon. I cittadini potranno beneficiare del servizio presentandosi direttamente all’ambulatorio mobile al mercato, dove sarà possibile eseguire il controllo della glicemia, la misurazione della pressione ed ECG (elettrocardiogramma) grazie alla presenza di un Medico Cardiologo della Misericordia di Empoli e del personale infermieristico dell’associazione. Un’occasione quindi per poter controllare il proprio stato di salute con professionisti sanitari, gratuitamente, senza la necessità di prenotare la visita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo che l’Arciconfraternita svolge periodicamente a favore della popolazione, unendo le necessità dei cittadini alle professionalità mediche e sanitarie che operano negli ambulatori e negli studi medici dell’associazione, in Via Cavour a Empoli e in Via Dante Alighieri a Sovigliana.

Per ricevere informazioni sull’iniziativa della Misericordia al mercato a Empoli è possibile contattare la sede centrale allo 0571-7255.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa