Il cardinale Simoni a Empoli per salutare le suore che andranno via dopo 400 anni

Domenica 3 aprile 2022 grande festa al Conservatorio della Santissima Annunziata per la visita di sua Eminenza reverendissima, Cardinale Ernest Simoni, dov’è stato accolto dalla Madre Priora Suor Anna Maria Galli con le due consorelle che a giugno lasceranno dopo quasi 400 anni, lo storico istituto di Empoli, fondato nel 1638 come scuola per l’educazione della gioventù dalle Suore della Congregazione Unione San Tommaso di Aquino – Domenicane.

Presenti le massime autorità cittadine: l’assessore Adolfo Bellucci, il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, il personale del Comando Compagnia di Empoli dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni.

Sua Eminenza, ha assistito alla Santa Messa presieduta da Padre Massimiliano Maria Seghi e concelebrata da Padre Sisto e Padre Tommaso dei Padri Scolopi di Empoli, animata magistralmente dal Coro Parrocchiale della Chiesa di San Niccolò di Radda in Chianti.

Il Cardinale, ormai trasferitosi nell’Arcidiocesi di Firenze da più di cinque anni è stato definito da Papa Francesco “Martire Vivente”, quale ad oggi unico testimone vivente del clero di Albania della persecuzione del regime comunista di Albania, con a capo il dittatore Hoxha, che per costituzione dichiarò il Paese delle Aquile il primo stato ateo del mondo.

Don Simoni, fu condannato per ben tre volte a morte, pena poi commutata in quasi 30 anni di ingiusta prigionia, tra lavori forzati e nei campi di concentramento nelle miniere e nelle fogne di Scutari.

Il Cardinale è conosciuto in tutto il mondo quale autentico testimone di pace e perdono; pace e perdono che ogni giorno della dura ed ingiusta prigionia, ha sempre fatto dono all’allora Presidente d’Albania, ai carcerieri e a tutti coloro, che con ogni mezzo lo umiliavano e perseguitavano.

Padre Ernest per la sua esemplare vita e le angherie subite, ha ricevuto riconoscenze e premi internazionali, tra cui “Il Sigillo della Pace” la più alta onorificenza di Firenze, consegnatagli dal Sindaco Dario Nardella, nel 90° anno di età.

Al termine della celebrazione, il Cav.Vieri Lascialfari Segretario del Cardinale, ha raccontato ai presenti la vita del Porporato, dal suo ingresso nell’Ordine Francescano all’età di dieci anni, all’uccisione dei suoi superiori e formatori incolpati ingiustamente di voler organizzare una sommossa verso il regime, al durissimo servizio militare di tre anni, all’ordinazione sacerdotale avvenuta dopo gli studi clandestini, all’arresto la Vigilia di Natale del 1965, i successivi anni duri della prigionia e dei lavori forzati, la liberazione definitiva avvenuta nel 1991, l’incontro con Madre Teresa di Calcutta che lo fece poi incontrare con Papa Giovanni Paolo II, fino alla creazione a Cardinale nel 2016, per volere del Santo Padre Francesco.

"Grande gioia visitare in questa V Domenica di Quaresima il “Conservatorio delle Domenicane” di Empoli, bello poter incontrare e pregare con la comunità religiosa, le cui suore che si sono succedute nella storia, tanti ragazzi e ragazze, hanno accolto nei secoli, trovando in questo luogo anche nell’oggi istruzione e formazione per affrontare il cammino della vita. – Queste le parole del Cardinale - Ringrazio le autorità della Città che mi hanno accolto con tanti fedeli, che hanno voluto ricordare il mio 66esimo anniversario di sacerdozio che ricorrerà in questa settimana. Preghiamo inginocchiati e prostrati ai piedi della Santissima Madonna, affinché interceda verso il suo Figlio Gesù e donare l’implorata pace, liberando il mondo intero dall’oppressione di ogni guerra in modo particolare in Ucraina, affinché possa rifiorire l’implorata pace, la fraterna riconciliazione e la concordia tra i popoli".

Sono seguite le parole dell’assessore Bellucci che ha commentato: "È stata una giornata che non dimenticherò. Ho avuto l'occasione di conoscere una persona veramente speciale, la cui storia mi ha colpito ed emozionato particolarmente» e quelle di Alessio Mantellassi che ha affermato: «mi ha fatto piacere portare il saluto del Consiglio Comunale di Empoli a sua Eminenza Ernest Simoni, in visita in città e in particolare alla chiesa della Santissima Annunziata, un gioiellino nel cuore di Empoli. Un bel momento voluto dalle suore domenicane. È stato un modo per esprimere stima e affetto alla figura del Cardinal Simoni, testimone di pace e dialogo fra i popoli»

Lasciando l’istituto religioso, nella piazza antistante la Chiesa, il Cardinale nel centro storico di Empoli, ha incontrato decine di persone e non sottraendosi alle fatiche dell’età, ha ascoltato i tanti presenti commossi nell’incontrarlo, donando una parola di conforto e una benedizione a ciascuno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa