Incendio a Civitella in Val di Chiana, 43enne in codice rosso

Questo pomeriggio a Civitella in Val di Chiana i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Spoiano. Verso le 18.20 è divampato un incendio nella cucina di una casa, tuttavia quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, insieme a un'ambulanza da Monte San Savino, le fiamme erano spente ed è stato rinvenuto in stato di incoscienza un uomo di 43 anni, residente in provincia di Firenze. Il 43enne è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 in codice rosso all'ospedale di Careggi a Firenze