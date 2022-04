Lavoro negli appalti, Potere al Popolo promuove un'assemblea a Ponterotto

Potere al Popolo Empolese Valdelsa ha indetto un'assemblea con i lavoratori degli appalti in programma per giovedì 7 aprile al Circolo Arci Ponterotto di Empoli alle ore 21.30.

L’esternalizzazione dei servizi rappresenta uno dei principali motivi del peggioramento delle condizioni di molti lavoratori e lavoratrici. E allo stesso tempo del peggioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività. Anche nel nostro territorio questa condizione è sempre più evidente, dalle biblioteche ai servizi culturali dei comuni, dal traporto scolastico all’assistenza educativa nelle scuole, dai servizi sanitari fino alle piscine comunali.

Il sistema degli appalti è dannoso nel settore privato, dove le aziende sono arrivate a cedere parti della filiera produttiva a ditte esterne instaurando regimi retributivi e di diritti diversi tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni.

Ma lo è ancora di più nel settore pubblico, dove servizi considerati necessari per la collettività vengono messi sul mercato e molto spesso appaltati a cooperative agenzie interinali che oltre a salari spesso più bassi della media nazionale costringono a condizioni di estrema precarietà.

Un modello che troppo spesso ci viene narrato come il migliore, se non l’unico possibile data l’insostenibilità economica per le amministrazioni pubbliche. Sappiamo ormai da tempo che questo è semplicemente falso.

L’esternalizzazione è conveniente solo in un brevissimo tempo, mentre a lungo termine rappresenta uno dei primi motivi di indebitamento delle amministrazioni locali. Inoltre, sappiamo con certezza che essa corrisponde a un peggioramento sensibile delle condizioni reddituali e di stabilità del lavoro.

Nonostante la diffusione, questo modello non è l’unico possibile e accettarlo come inevitabile non è l’unica strada che abbiamo di fronte.

In territori prossimi al nostro si sono sviluppate negli ultimi anni lotte in settori specifici, grazie all’auto-organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici stesse che sperimentano sulla propria pelle l’iniquità del meccanismo degli appalti.

Nonostante le differenze fra un contratto e l’altro, fra un settore e l’altro, siamo convinte che il modello che ci schiaccia sia lo stesso e che sia necessario metterlo a critica facendo fronte comune. Spesso diamo per scontato di sapere quali sono le problematiche di settori diversi dal nostro solo perché sperimentiamo simili condizioni contrattuali. Questa presunzione ci porta spesso a frammentarci. Da questa frammentazione vorremmo aprire un confronto anche con altre realtà che già si sono auto-organizzate per provare a percorrere un pezzo di strada insieme, per capire dove e come è possibile aiutarsi a vicenda, mettendo a disposizione ognuno le proprie competenze.

L’invito è rivolto, dunque, a tutte e tutti coloro che sentono l’esigenza di condividere le proprie condizioni di lavoro nel sistema degli appalti o che abbiano un’esperienza, uno spunto e un percorso da raccontare. Sebbene pubblico, l’incontro avrà una modalità assembleare, in cui tutti potranno prendere parola.

Non abbiamo nessuna strada tracciata da percorrere, possiamo solo costruirla noi: sulla base di dove veniamo, ma guardando a dove vorremmo andare.

Fonte: Potere al Popolo Empolese Valdelsa