L'olio di Sting è "extra": arrivano le Tre Foglie da Gambero Rosso

Sarà pure stato un “legal alien” a New York, ma qui in Toscana Sting ormai è uno di casa e con l'olio ci sa fare parecchio. Il cantante britannico sarà premiato per la prima volta dal Gambero Rosso, che conferirà all'extravergine di sua produzione le "Tre foglie", massimo riconoscimento della guida "Oli d'Italia 2022".

Un grande successo per "Il Palagio", l'azienda agricola dell’ex leader di Clash e della moglie Trudie Styler, che sarà presente a Veronafiere con diversi wine tasting, nonché con la degustazione dell'olio extra vergine d'oliva premiato dal Gambero Rosso, un Frantoio Monocultivar. Un successo reso ancora più significativo dalle difficoltà incontrate l’anno scorso. “L'annata 2021 è stata molto difficile – fanno sapere dal Palagio -: solo 100 litri di Frantoio produzione limitata o 100mila millimetri o milioni di gocce d'oro. Grazie al Gambero Rosso che dopo molti anni ha seguito il nostro work in progress di qualità, come gemma della Toscana".

La dodicesima edizione di "Oli d'Italia 2022" verrà presentata lunedì 11 aprile al Palaexpo: in questa occasione saranno rivelati anche i 26 Premi Speciali che disegnano la mappa dell'eccellenza dell’olio made in Italy. Sarà inoltre presentato l'Extravergine Tour del Gambero Rosso, un viaggio che il prossimo mese attraverserà tutta l’Italia.