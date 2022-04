Lotta alla contraffazione: lezione di ADM agli studenti di Montelupo

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria per contribuire ad arginare il fenomeno della contraffazione, sono stati realizzati nel corso del primo trimestre di quest’anno una serie di incontri informativi/divulgativi su tale tematica presso gli istituti scolastici presenti sul territorio di competenza.

Gli incontri hanno interessato gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie sia di primo che di secondo grado, abbracciando una fascia d’età dai 10 ai 18 anni, per un totale di 17 incontri suddivisi in 11 giornate. A essere coinvolte nel progetto sono state la Scuola Primaria “Bechi” di Firenze, le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) e l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “Casagrande - Cesi” di Terni.

I funzionari ADM della Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria e dell’Ufficio delle Dogane di Terni hanno chiarito il ruolo e i compiti istituzionali dell’Agenzia, non mancando di fornire nozioni basilari sull’origine dei prodotti contraffatti/ingannevoli al fine di sensibilizzare gli studenti sugli effetti della diffusione del fenomeno della contraffazione. Anche attraverso l’utilizzo del materiale audiovisivo a disposizione dell’Agenzia, i relatori si sono soffermati sulla contrapposizione tra il circuito della legalità, che distribuisce prodotti nel rispetto delle regole stabilite (sicurezza, rispetto del lavoro e dei diritti per marchi, denominazioni, brevetti, tutela del made in Italy, origine e qualità nel settore agroalimentare, ecc.) e il sistema dell’illegalità che, tentando di aggirare i controlli, mette in circolazione prodotti ottenuti violando non solo tutti i protocolli di produzione, ma anche tutte le norme nazionali ed europee al fine di aumentare i profitti illeciti. Questi ultimi, oltre a creare un danno economico e una concorrenza sleale per il paese Italia, vengono reinvestiti in altre attività illecite quali abusivismo edilizio, droga, traffico d’armi, ecc.

Con il progetto nelle scuole sul fenomeno della contraffazione, finalizzato a sensibilizzare gli studenti e a formare quelli che in futuro saranno degli adulti consapevoli, ADM testimonia ancora una volta il proprio impegno a tutela dei cittadini e delle imprese.

Fonte: Ufficio Stampa