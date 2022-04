Open, Renzi scriverà un libro: Il Mostro. "Processo scandalo assoluto"

Il processo Open sarà materiale per il prossimo libro di Matteo Renzi, senatore coinvolto nella vicenda legata ai tempi in cui era segretario del Pd e primo ministro. "Il 10 maggio uscirà un libro di circa 200 pagine, sono mesi, anni, che ci sono plurime e reiterate iniziative giudiziarie nei miei confronti. Nel libro troverete alcune valutazioni. Penso che chi leggerà quel libro dal giorno dopo avrà una valutazione diversa su quello che è successo in questi anni in Italia non solo a Firenze".

Renzi, fuori dal tribunale di Firenze per il procedimento che lo vede tra gli indagati, ha rilasciato altre dichiarazioni sferzanti: "Secondo la Corte di Cassazione il processo Open si dimostra per quello che è, cioè uno scandalo assoluto. La Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza per cinque volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole".

"Io ho visto i pm di Firenze violare la Costituzione, violare la legge. Mi auguro che non abbiano violato la Cassazione inviando il materiale su Carrai al Copasir, perché sarebbe l'ennesimo sfregio alle istituzioni e al diritto. Andiamo avanti con il sorriso. Vogliamo giustizia e la otterremo chiedendo di aprire un procedimento nei confronti dei pm" di Firenze "a Genova. Quindi, avanti a testa alta".