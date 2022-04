Municipale di Firenze inviata a controllare un ristorante di Vaglia, FdI chiede chiarezza

"La sera del 27 febbraio 2021 una pattuglia della Polizia Municipale è stata inviata ad effettuare un controllo in un ristorante di Montorsoli, nel comune di Vaglia. All'epoca, la Toscana era in zona arancione, e secondo le disposizioni di legge i locali non potevano somministrare cibi e bevande ai clienti, che potevano solo consumare tramite asporto.

Una 'missione' ben strana, visto che il ristorante si trovava 'fuori giurisdizione' per i nostri vigili.

Oggi, rispondendo a un mio question time, l'assessore Giorgetti ha riferito che l'episodio è veramente accaduto, anche se non ci ha detto chi dette il comando. Possiamo dire comunque che è andata bene: cosa sarebbe successo se si fosse verificato un incidente automobilistico o se, peggio, ci fosse stato l'utilizzo delle armi in dotazione dei vigili? Si sarebbe trattato di un 'incidente diplomatico' senza precedenti".

Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.

Fonte: Ufficio Stampa