Nuovo progetto di educazione alimentare in un asilo a Pontedera

"Cosa metto nel piatto?" E' il titolo del progetto di educazione alimentare finanziato dall'Unione Valdera e che l'associazione Buon Pro di Ponsacco porterà nella scuola di infanzia di via dell'Olmo, a Pontedera, su indicazione del Comune.

“Il progetto - ha spiegato l’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Pontedera Francesco Mori - nasce con l'obiettivo di coinvolgere attivamente scuole e famiglie nella promozione di un'alimentazione più sana e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze di crescita dei bambini e di ridurre nel contempo l'impatto ambientale, tenendo conto delle più recenti indicazioni del mondo scientifico”.

Il progetto, coordinato da varie figure professionali in ambito nutrizionale, si prefigge infatti di ampliare le conoscenze in campo alimentare di tutti coloro che si occupano della crescita dei bambini a partire dal menù scolastico, prevede incontri teorico-pratici con le cuoche per sperimentare nuove ricette, un momento ludico e di festa rivolto ai bambini e alle loro famiglie e l'inserimento temporaneo dei nuovi piatti sperimentati durante gli incontri. I nuovi inserimenti nel menù saranno accompagnati da laboratori esperienziali a tema per i bambini e una newsletter informerà le famiglie sui nuovi piatti e sulle loro caratteristiche nutrizionali, suggerendo anche le ricette per la loro preparazione a casa.

“Una corretta alimentazione, sin dalla prima infanzia, permette di combattere l'obesità, il sovrappeso e le malattie metaboliche nell'adulto” - ha ricordato Moira Volterrani della associazione Buon Pro - “E permette di apprendere gusti e abitudini che accompagneranno il bambino nelle successive fasi della crescita, aumentando l'accettazione di tanti alimenti che, altrimenti, verrebbero facilmente rifiutati, verdure e legumi in primis”.

Le aspettative sono alte e l'associazione Buon Pro, grazie al progetto finanziato dall'Unione Valdera e con il supporto della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Curtatone e Montanara” Maria Tiziana Baratta e del team delle docenti della nuova scuola di via dell’Olmo, è sicura di poter ottenere risultati interessanti, come già è stato nella precedente edizione che si è svolta nelle scuole di Fornacette e Calcinaia.

