Lavoro a Empoli, Santa Croce e Castelfiorentino: le nuove offerte di aprile

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

PULIZIE/LAVAPIATTI

La figura per le pulizie coinciderà anche con il lavapiatti del ristorante. il lavaggio dei piatti verrà effettuato dal lunedì al venerdì soltanto la sera mentre le pulizie verranno svolte soltanto in orario diurno 8/15. è richiesta flessibilità e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/pilizie_lavapiatti_111954/it/



MAGAZZINIERE CONCERIA

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, si occuperà della selezione dei pellami di vitello e 1/2 vitello per calzature e pelletterie e organizzerà la preparazione delle spedizioni (misurazione e accollaggio). Per questa posizione è assolutamente necessario aver maturato una solida esperienza in mansioni simili ed è preferibile provenire dal mondo delle concerie.

Luogo di lavoro: Santa Croce

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_conceria_111949/it/

IMPIEGATO/A CONTABILE

La risorsa si occuperà della gestione di contabilità ordinaria, semplificata e professionisti; Scritture di rettifica fino alla redazione del bilancio civilistico e preferibilmente fiscale; Adempimenti iva, esterometro; Dichiarazione dei redditi persone fisiche, società di persone e professionisti; Imu .

Si ricerca una risorsa con solida esperienza in studi contabili, che conosca l'utilizzo del software Teamsystem e che sia immediatamente disponibile.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_contabile_111616/it/

HR RECRUITER IN STAGE

La risorsa, inserita nello staff di filiale e affiancata dal tutor aziendale, si occuperà delle mansioni legate alla ricerca e selezione del personale quali: stesura annunci di lavoro, ricerca di candidati sui vari portali, interviste telefoniche, colloqui di selezione. La risorsa ideale è in possesso di una laurea in materie umanistiche ed è fortemente interessata al mondo delle risorse umane.

Completano il profilo il possesso di un master in ambito Hr e la predisposizione al lavoro di squadra.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr_recruiter_in_stage_111631/it/

STAGISTA FRONT OFFICE/SEGRETERIA

La risorsa, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà della: accoglienza clienti, gestione della corrispondenza e delle telefonate, piccole mansioni amministrative, customare care. Per questa posizione ricerchiamo una persona dinamica, intraprendente e con una spiccata propensione al cliente. Completano il profilo la capacità di lavorare in team e l'immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Castelfiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stagista_front_officesegreteria_111548/it/

OPERATORE CIMITERIALE

La risorsa dovrà svolgere attività di sepoltura ed esumazione (anche da loculo), piccole manutenzioni di tipo edile e sfalcio erba mediante attrezzatura meccanica, attività di pulizia dei locali interni ai plessi cimiteriali. La risorsa deve rendersi disponibile a turni ivi compresi festivi e domenica, a spostamenti su territorio

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operatore_cimiteriale_111570/it/

