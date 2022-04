Riqualificata piazza Garibaldi, investimento da 75mila euro

Nuovo aspetto per Piazza Garibaldi, una delle piazze centrali cittadine, che è stata riqualificata, mettendo in sicurezza anche la viabilità. A tracciare un bilancio degli interventi svolti è l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli: "I lavori principali, per un investimento di 75mila euro, hanno previsto le nuove asfaltature nelle parti carrabili della piazza, quelle all'incrocio con viale Risorgimento e quelle nel tratto di via della Stazione Vecchia. Inoltre siamo intervenuti con la sistemazione di cordoli e caditoie sul lato pedonale".

In accordo con i gestori dei servizi, è stata sistemata la nuova tubazione del gas sul lato ovest della piazza ed è stata piazzata la fibra. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, è stato ripulito e sistemato il monumento ai Caduti ed effettuata la manutenzione dei sanpietrini sulla parte pedonale.

Inoltre, nell'ambito della gestione del verde, sono state rinnovate tutte le piante in vaso sugli incroci con viale Risorgimento e via della Misericordia, piantumate una nuova siepe sotto il monumento, l'edera a terra e la siepe sulle due isole verdi presenti all'incrocio con via della Misericordia.

"Per quanto riguarda la parte culturale - aggiunge Belli - con un investimento di 12mila euro abbiamo restaurato il Muro di Baj e installato la scultura sull'isola verde spartitraffico. Infine, su tutto il quadrante, saranno previsti interventi per la sistemazione e la riqualificazione dell'illuminazione".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa