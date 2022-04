Torna a Firenze il 'Finger Food Festival'

Hamburger di canguro e Angus irlandese, arrosticini abruzzesi, stigghiola siciliana, puccia salentina con polpo, lampredotto, mozzarelle dop e tante altre prelibatezze, da venerdì 8 a domenica 10 aprile all’Ippodromo del Visarno di Firenze per il Finger Food Festival, rigorosamente a ingresso libero.

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Firenze la manifestazione dedicata alle eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali. Immersi nel giardino del Visarno, tre giorni in cui leccornie della tradizione incontreranno prodotti dop/igp e da filiera corta, oltre a prelibatezze da altri continenti (anche vegane, vegetariane e senza glutine).

Finger Food Festival coniuga il cibo di qualità alle birre artigianali. Un tripudio di sapori per un “giro del mondo in 80 morsi”.

Anche la colonna sonora è doc. La selezione è firmata dallo storico club bolognese Estragon ed è nel segno della world music, genere che si accompagna ai cibi da tutto il mondo.

L'ingresso è sempre gratuito! In attuazione delle normative sanitarie vigenti, non è necessario il green pass alle manifestazioni gastronomiche che si svolgono all’aperto. In collaborazione con Le Nozze di Figaro.

Eccellenze gastronomiche presenti al festival:

Toscana: Hamburger di Chianina, Lampredotto, Trippa

Emilia Romagna: Gnocco Fritto, Tigelle, Tortellini e Tortelloni, Fritto misto di pesce

Marche: Olive Ascolane, Olive Tartufate, Fiori di Zucca Fritti

Puglia: Bombette, Burrate, Pasticciotto, Panzerotti, Puccia col Polpo

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto

Abruzzo: Arrosticini

Calabria: Salsiccia Calabrese DOP alla griglia, Nduja

Campania: Carne di Bufala alla Griglia e Mozzarella di Bufala alla brace

Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli, Cassate, Stigghiola

Friuli: Prosciutto San Daniele, Frico

Dal Mondo: Cucina Thailandese, Churros, Tacos Messicani, Carni Argentine, Kurtoskalacs, Hamburger di Canguro, Roastbeef di Angus Irlandese, Birra Guinness.

Orari della manifestazione:

-Venerdì 8 aprile: aperto dalle 18.00 alle 24.00

-Sabato 9 aprile: aperto dalle 12.00 alle 24.00

-Domenica 10 aprile: aperto dalle 12.00 alle 24.00

Fonte: Ufficio stampa