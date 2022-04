Travolgente Timenet contro Spezia, giallonere aggressive

Una Timenet in splendida forma ha dato spettacolo ieri pomeriggio al PalAramini di Empoli dove ha fatto capitolare la capolista Matec Group Spezia Volley per 3-0 prendendosi così una piena rivincita rispetto alla sconfitta subìta in trasferta nel turno di andata per 3-1. Le giallonere hanno affrontato l’importante sfida con il coltello tra i denti dall’inizio alla fine senza mai perdersi d’animo e, giocando all’unisono, hanno conquistato di misura il primo set imponendosi anche nei successivi davanti ad un avversario blasonato ma che si è mostrato in difficoltà per buona parte del match.

"Ci siamo preparate bene ed eravamo cariche – commenta entusiasta il libero e capitano giallonero, Laura Genova – Anche se consapevoli di affrontare la prima in classifica abbiamo dato il massimo, dimostrando grinta da vendere e il risultato poi si è visto. Le nostre avversarie non erano al completo per alcuni infortuni ma ugualmente temibili, tuttavia abbiamo giocato la nostra partita, siamo state più brave nel prenderci punto per punto, set dopo set. Probabilmente loro non si aspettavano una Timenet così, considerando i nostri alti e bassi nell’ultimo periodo, e magari credevano in una partita più facile. Da parte nostra abbiamo colto la palla al balzo, facendo un gioco pulito ed equilibrato su tutti i fronti. Era un match importante per i punti e la salvezza. Adesso ci impegneremo per sfidare l’Ariete dove per noi sarà fondamentale, nonostante la partita in trasferta, giocare con la stessa grinta e tenacia che abbiamo avuto oggi".

Dopo i primi momenti in cui le squadre si sono prese reciprocamente le misure, è apparso chiaro che la formazione giallonera avesse una marcia in più, riuscendo a smarcarsi dall’area pareggio per guadagnare le distanze e passare così agevolmente dal 9-6 al 15-10 che ha segnato il break per il coach ligure Marco Damiani. L’offensiva avversaria rimonta di alcuni punti fino a quota 17-13 quando è la volta del tecnico giallonero Marco Dani di chiedere il time out. Ritrovando slancio, le padrone di casa si impongono ancora e chiudono il primo set 25-15.

Nel successivo parziale le ospiti partono convinte ma subito si ritrovano in parità e poi persino doppiate, prima 6-3 e poi 8-4. Mentre nella metà campo ligure si procede a corrente alternata, tra errori e qualche attacco ben assestato, la determinazione delle giocatrici empolesi è in crescendo, tanto da passare dal 16-9 al 20-11 su cui è ancora break per coach Damiani. Mantenendo il timone ben saldo, le giallonere piazzano ace e schiacciate micidiali che le portano ancora alla vittoria, stavolta 25-18.

Nel terzo e decisivo set la Matec parte bene ma perde quasi subito il vantaggio e, superata la parità a quota 6 punti, cede il comando alla Timenet. La strenue difesa unita ad attacchi fulminei portano la squadra di coach Dani al 13-7 e poi al 21-15. Nonostante qualche ultimo tentativo di ripresa, le avversarie non mostrano lo stesso mordente delle padrone di casa che sul combattutissimo punto del 23-18 mandano in delirio il pubblico sugli spalti. La meritata vittoria non tarda ad arrivare, quando poco dopo la Matec capitola in ricezione di battuta per 25-18.

Salita al sesto posto in classifica provvisoria con 32 punti, la Timenet affronterà sabato 9 aprile alle ore 17.30 un’altra sfida importante, questa volta in trasferta al Palazzetto San Paolo di Prato contro l’Ariete che la precede di un solo posto in graduatoria a quota 34 punti.

TABELLINO

PARZIALI : 25-15; 25-18;25-18.

ARBITRI: Elia Francesco Guacci e Alessandro De Martino

TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Mancuso (7), Marocchini (6), Scardigli (15), Donati (12), Meini (4), Giubbolini (6), Forconi (n.e.), Guidi (n.e.), Morelli (n.e.).

MATEC VOLLEY SPEZIA: Leri (capitano, 7), Mutti (8) Fusani (9), Robi (4), Chini (9), Pieroni (1), Gianardi (2), Mariani, Pilli (L), D’Ambrosio.

FORMAZIONI:

TIMENET EMPOLI: Genova (capitano), Mancuso, Giubbolini, Scardigli, Donati, Meini, Marocchini.

MATEC VOLLEY SPEZIA: Leri (capitano), Mutti, Gianardi, Fusani, Chini, Pieroni, Pilli (L).

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo