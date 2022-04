Ucraina, accoglienza e integrazione a Vicopisano: intesa tra associazioni e scuola

"Sono 29, attualmente, le persone ucraine che stiamo accogliendo nel territorio comunale - spiega il Sindaco Matteo Ferrucci - delle quali 11 sono bambini. Per altre 11 persone sono state trovate soluzioni in Comuni vicini, in accordo con le famiglie richiedenti. Le famiglie accolte - soprattutto mamme con i figli e le figlie - sono state ospitate da cittadini e cittadine del territorio nelle loro case o in appartamenti di loro proprietà."

Dall'inizio della crisi ucraina l'Amministrazione Comunale ha gestito la situazione insieme alle associazioni del territorio, tramite un coordinamento costituito ad hoc, e una serie di riunioni (alle quali hanno partecipato anche le famiglie che hanno accolto e quelle accolte) e attraverso un gruppo più ristretto e più operativo, all'interno di esso, che si occupa, partendo dal Comune, di monitorare le esigenze e i bisogni delle persone accolte e di provvedere di conseguenza.

"Ancora una volta - aggiunge l'Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - le associazioni si sono dimostrate pronte, attive ed estremamente efficienti, così come la comunità ha confermato la sua forte propensione alla solidarietà. Sia accogliendo sia donando sul conto corrente che è stato aperto insieme alle associazioni proprio per l'accoglienza stessa nel nostro territorio, sul sito o scrivendo a crisiucraina@comune.vicopisano.pi.it si possono avere tutte le informazioni su questo e su ogni altro ambito si voglia approfondire. La mail include un gruppo di destinatari, oltre a me il Sindaco e gli uffici che gestiscono l'emergenza: l'ufficio scuola e sociale, l'ufficio staff e l'ufficio segreteria."

"Tutto bene anche per quanto riguarda l'aspetto sanitario, gestito dalla Regione, tramite il numero verde 800556060 per un rapido accesso a visite, vaccinazioni ed eventuali cure, e sul fronte scuola - interviene il Sindaco - ci sono già stati i primi inserimenti sia alla scuola d'infanzia che alla primaria e il nostro ufficio è in stretto contatto con le istituzioni scolastiche provinciali e con la scuola e per qualsiasi dubbio è possibile chiamare i numeri: 0507796562-05. Vorrei sottolineare - conclude il primo cittadino - anche un'altra forma di accoglienza che rende piena e completa quella espressa finora a tutti i livelli: il CIF-Centro Italiano Femminile, che ha sede a San Giovanni alla Vena e a Caprona, insieme ad altre realtà, tramite il centro socio-culturale HUB22, altre associazioni del territorio e numerosi professionisti hanno messo a disposizione delle persone ucraine accolte nel Comune: corsi d'italiano e servizi di interprete, doposcuola, ludoteca, tutela legale, assistenza psicologica ecc. Maggiori informazioni, e anche eventuali nuove candidature per questi servizi essenziali, scrivendo alla mail crisiucraina@comune.vicopisano.pi.it."

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa