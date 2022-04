UniPi, presentazione di 'Patrick Zaki: una storia egiziana'

Martedì 5 aprile, alle ore 17.30, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza, si terrà la presentazione del graphic novel “Patrick Zaki: una storia egiziana” di Laura Cappon e Gianluca Costantini, edizioni Feltrinelli Comics. Sarà presente Gianluca Costantini, artista attivista, disegnatore del libro. L’evento è organizzato dall’Università di Pisa in collaborazione con la Circoscrizione Toscana di Amnesty International.

Interverranno Tina Marinari (in collegamento), responsabile Ufficio Campagne di Amnesty Italia (online), Eugenio Alfano, responsabile del Coordinamento Rifugiati e Migranti di Amnesty, Monica Sanna, responsabile della Circoscrizione Toscana di Amnesty International, e Renata Pepicelli, docente di Islamistica e storia dei paesi islamici dell’Università di Pisa.

Il volume è un’opera di graphic journalism che ricostruisce la storia drammatica di Patrick Zaki iniziata il 7 febbraio 2020 con l’arresto dell’attivista e ricercatore egiziano e non ancora conclusa, in attesa della prossima udienza prevista proprio il 5 aprile. La giornalista Laura Cappon, che fin dall’inizio ha seguito il caso di Patrick Zaki, e il disegnatore Gianluca Costantini, che ne ha realizzato l’immagine più iconica, hanno scelto il fumetto per ricostruire una vicenda drammatica, eppure piena di speranza, che ha destato attenzione a livello internazionale e mobilitato le coscienze contro la violazione dei diritti umani.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa