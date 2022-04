Uova e pupazzi donati all'Emporio Solidale per la Pasqua dei più fragili

Una nuova donazione all’Emporio Solidale dal Lions Club Empoli.

Nei giorni scorsi sono state consegnate delle uova pasquali e tanti coloratissimi pupazzi per la gioia dei più piccoli, grazie al progetto del gruppo giovani del Lions, Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas, rappresentato dalla vice presidente Eryka Gaggelli.

La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini; del presidente del Lions Club Empoli, Riccardo Taverniti; Corrado Quaglierini, socio Lions, del personale volontario dell’Emporio Solidale.

"Siamo vicini a festeggiare il primo anno di vita dell'Emporio Solidale Empoli – spiega l’assessora Torrini - ed è bello vedere come questo nuovo spazio sia riuscito, non soltanto a creare una rete che accompagna i cittadini più fragili, ma anche a cambiare intorno a noi, fuori e dentro l’Emporio, le modalità di aiuto e di presa in cura, superando il sistema dei pacchi alimentari e guardando a 360 alle esigenze e alle necessità delle persone, con la consapevolezza che dietro un bisogno alimentare spesso si nasconde molto di più".

Riccardo Taverniti ha affermato: "Questo servizio è un’opera di carità che supera l’elemosina e che si rivolge a tutta la comunità. Noi continueremo ad esserci emergenza dopo emergenza per donare dignità alle famiglie più bisognose, non dimenticando i sorrisi dei più piccoli".

IL PROGETTO DEI PUPAZZI – Un progetto pensato e messo in campo dal gruppo Leo Club, i giovani del Lions, che consiste nell’allestimento di un banchino/stand nel centro della città (è stata scelta Via del Giglio) come punto di raccolta di pupazzi di ogni genere, in buono stato, da donare alle bambine e ai bambini dell’Emporio Solidale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa