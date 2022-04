Associazioni e cooperative benvenute al Circolo di Cavallano

Si chiama “Idee in Circolo” ed è il nuovo progetto che sarà presentato in un incontro pubblico giovedì 7 aprile, alle ore 21:00, al Circolo di Cavallano nel comune di Casole d'Elsa.

L'iniziativa è stata pensata dall'Associazione Operaia di Cavallano, che ha la struttura in gestione in collaborazione con l'Amministrazione comunale, per aprirsi al territorio ed esortare le realtà valdelsane alla realizzazione di iniziative di carattere culturale e formativo.

Il progetto consiste nella messa a disposizione dei locali comunali del Circolo Ricreativo di Cavallano, situato in Via XXV Aprile 11 a Cavallano (Casole d’Elsa), per l’organizzazione di una serie di eventi culturali. I progetti sono mirati a dare nuova linfa al tessuto associativo locale e andranno ad affiancarsi alle iniziative già portate avanti dall’Associazione Operaia O. A. C. D. C.

Le finalità di “Idee in Circolo” sono:

- favorire la possibilità di ogni cittadino di vivere insieme le esperienze di cultura, sport, svago, di lottare contro ogni forma di ingiustizia, di ignoranza, di violenza, di solitudine e di emarginazione per una migliore qualità della vita;

- creare una rete di solidarietà territoriale, contribuendo alla presa in carico del benessere sociale;

- favorire e promuovere l’aggregazione di soci e cittadini, stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà, il senso critico, la discussione e la reciproca tolleranza fra tutti i cittadini;

- promuovere la realizzazione di progetti che prevedano azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche;

- andare incontro alle tante associazioni locali, le cui attività sono state spazzate via dalla pandemia da Covid-19;

- organizzare iniziative, servizi sociali, attività culturali, sportive e ricreative atte a soddisfare i bisogni, le diverse esigenze e le spinte aggregative dei soci, dei cittadini, alla ricerca di un uso migliore del tempo libero.

L'associazione si propone di sostenere i progetti che saranno proposti con attività di coordinamento e networking. Inoltre offre:

- Disponibilità ad usufruire dei locali senza costi di affitto: alle associazioni sarà richiesto soltanto un contributo simbolico per le spese (luce, acqua, gas) e la quota associativa annuale (25€);

- Supporto nella comunicazione e nella promozione delle singole attività (newsletter ai soci del Circolo e condivisione sui canali social ufficiali del progetto).

La struttura dispone di: due sale grandi con tavoli e sedie (di cui una accessibile a tutti) dotate di impianto elettrico, impianto di illuminazione e riscaldamento; accesso ad internet; cucina attrezzata; bar; servizi igienici condivisi. Sono inoltre disponibili: impianto stereo, biliardino, maxischermo e proiettore.

"L'iniziativa è stata accolta favorevolmente da tutta l'Amministrazione comunale – fa sapere l'assessora alla Cultura del Comune di Casole Vittoria Panichi -. L'idea di dare un nuovo slancio ad un luogo simbolo della socievolezza valdelsana è un segnale positivo per tutto il nostro territorio. Ritengo che sia una grande opportunità per tornare a stare insieme, ad incontrarsi e a condividere nuove idee e progetti che porteranno nuova linfa alla vita culturale della nostra comunità".

“In un momento così particolare e difficile, come quello che stiamo vivendo, vogliamo lanciare un segnale positivo di ripartenza e rispondere in maniera concreta al bisogno diffuso di socialità e partecipazione – ha detto il presidente dell'associazione Flavio Montomoli – Ci auguriamo di vedere una grande partecipazione”.

Per avere maggiori informazioni:ideeincircolo.cavallano@gmail.com- 338 9302373

