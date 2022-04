'Avrò cura di te', tre eventi con Amici dell'Hospice di Empoli

Cosa vuol dire oggi prendersi cura? In che modo possiamo prenderci cura degli altri e di noi stessi davanti ad una situazione difficile da affrontare? Cosa possiamo fare per sostenere i bambini a superare momenti difficili, legati alla perdita e malattia di un familiare? Come possiamo parlarne con loro? Le narrazioni, gli albi illustrati, i libri, possono essere molto di aiuto, se utilizzati come strumenti di introspezione, relazione e ascolto. Anche l’adulto può trovare nelle storie, un aiuto per “leggere” in modo più distaccato l’esperienza che sta vivendo e proteggersi. Tutti noi siamo protagonisti di storie di vite, intraprendiamo viaggi, incontriamo ostacoli, proviamo emozioni, cerchiamo di essere felici. Le narrazioni raccontano della nostra umanità in viaggio.

Un ciclo di incontri, organizzati dall’Associazione Amici dell’Hospice di Empoli Onlus, con pedagogisti, psicologi, insegnanti ed altri esperti e ricercatori, per approfondire le narrazioni quali strumenti di cura di noi stessi e degli altri.

Nelle testimonianze raccontate da persone che soffrono, dai familiari, dagli operatori sanitari, dai bambini, emergono dettagli importanti che mostrano prospettive diverse. Il racconto autobiografico e il nostro pensiero narrativo possono aiutarci molto per superare le difficoltà quotidiane, o far fronte a momenti di sofferenza significativi. Protagonisti che intraprendono viaggi con carichi di sofferenza importanti, di crescita umana spirituale e intellettuale molto profondi. La dimensione del “Noi”, del camminare “Insieme” fa emergere rispettivi bisogni che possono essere soddisfatti anche attraverso le narrazioni.

Un ciclo di tre incontri per approfondire tre dimensioni, quelle della Cura, del Noi, del Silenzio, tutti introdotti da una riflessione sul pensiero narrativo. Spazi aperti dove cercare e riconoscere le proprie emozioni, per riflettere e sviluppare alcuni utili strumenti per la comprensione delle emozioni proprie e altrui, intraprendere percorsi di auto-aiuto, o aiutare i propri familiari, i bambini, ad affrontare in modo più sereno e meno doloroso, la malattia, e momenti di sofferenza familiare.

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 17,30 – 19,30

LA NARRAZIONE COME CURA DI SÉ

Sala del Consiglio palazzo comunale – Comune di Fucecchio – Via La Marmora, 14

Interventi: Cristina Bartoli, Pedagogista narrativa; Tavola rotonda con Eleonora Cocchini, Psicologa; Maria Rita Vanni, Docente scuole primarie

Mercoledì 13 aprile 2022 ore 17,30 – 19,30

NOI SIAMO STORIE. LA DIMENSIONE DEL NOI NEI PROCESSI DI CURA

Sala del Consiglio palazzo comunale – Comune di Montelupo Fiorentino – Viale Centofiori, 34

Interventi: Cristina Bartoli, Pedagogista narrativa; Tavola rotonda con Eleonora Cocchini, Psicologa; Daniela Desideri, Docente Liceo Scientifico Il Pontormo

Giovedì 21 aprile 2022 ore 17 – 19

AVRO’ CURA DI TE. IL VALORE DEL SILENZIO.

Sala del Consiglio palazzo comunale – Comune di Castelfiorentino – Piazza del Popolo, 1

Interventi: Cristina Bartoli, Pedagogista narrativa; Claudio De Felice, Pediatra neonatale - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Osp. Le Scotte (Siena); Enrica Marchigiani, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive – Università di Siena; Eleonora Cocchini, Psicologa

