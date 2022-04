Canottieri Limite, arriva l'oro nel quattro senza al meeting nazionale di Piediluco

Una medaglia d’oro e piazzamenti di rilievo per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica al Primo meeting Nazionale svoltosi a Piediluco nel fine settimana del 2 e 3aprile, che ha contato novantanove società iscritte e oltre ottocento partecipanti. La Limite nella giornata del sabato ha schierato quattro singolisti in varie categorie Alessandro Giglioli, Matteo Rimoli, Daniele Bagnoli e Francesca Benigni quest’ultima unica Limitese a superare le batterie di qualificazione con condizioni meteo proibitive tanto da rinviare le gare al giorno successivo.

La domenica inizia con un risultato che fa ben sperare per il futuro nel singolo junior femminile Francesca Benigni si aggiudica la quinta posizione nella finale b, risultato di grande importanza se si considera il livello della manifestazione e le avversarie in gara. Non brilla il due senza pesi leggeri maschile di Dario Biondi e Lorenzo Bonaffini che arrivano quinti dopo una finale difficile.

Quinta posizione in finale b e dodicesimo tempo finale per Ernesto Rabatti che sul singolo pesi leggeri maschile non ha mollato mai un colpo, portando a casa un risultato importante per gli appuntamenti futuri. È la volta del quattro senza ragazzi maschile di Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Elia Ceccanti e Edoardo De Vito che dopo aver messo la prua avanti in partenza non la cedono più a nessuno giungendo sul traguardo con ben quattordici secondi di vantaggio sugli avversari: è oro per loro. Sostegni e Laganà dopo pochi istanti hanno gareggiato nuovamente sul due senza ragazzi maschile cercando di ripetersi, ma affaticati dalla prestazione precedente non riescono ad agganciare il podio e giungono quarti sul traguardo.

La Limite porta in gara anche due equipaggi misti, il doppio senior di Alessandro Giglioli e Felici Marco del Circolo Canottieri Aniene che taglia il traguardo in sesta posizione in finale b, e il doppio junior di Matteo Rimoli e Tommaso Carmignani della canottieri Giacomelli che giunge quarto in finale b. Prestazione sottotono per i due doppi pesi leggeri maschile di Daniele Bagnoli e Lorenzo Bonaffini e Dario Biondi e Ernesto Rabatti che non riescono ad andare oltre le qualificazioni. Tutta la squadra è rientrata ed è già a lavoro per preparare il prossimo Meeting Nazionale che si terra sempre al centro federale di Piediluco.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio Stampa