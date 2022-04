Quando genio artistico e sentimento si incontrano il risultato finale non può che essere da applausi. Una considerazione che vale per l'opera realizzata dal presepista di Chiesina Uzzanese Sauro Innocenti, 82 primavere e una vitalità da far invidia ad una nutrita platea di ventenni. Già, non è da tutti riuscire a realizzare un cero alto 2 metri e pesante ben 2 quintali. Un imponente simbolo di pace che verrà acceso sabato mattina, il 9 aprile, di fronte al monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre di Cerreto Guidi in occasione della solidale marcia della pace.

Ma non è finita qui, anzi tutt'altro. Il buon e indomito presepista, una volta ricondotto a Chiesina Uzzanese il suo immenso simbolo di fratellanza e amore per il prossimo, partirà per la volta del santuario di Lourdes trasportando il cero a bordo di una ape porter, in compagnia della moglie Carla. Una storia che sembra avere dell'incredibile. Basti pensare che il viaggio all'insegna della fede e della speranza avrà una durata di almeno 9-10 giorni per percorrere gli oltre 1000 chilometri che separano Chiesina Uzzanese dalla celebre e sacra grotta di Massabielle, luogo, secondo i cattolici, di miracolose apparizioni da parte della Vergine Maria.

"Lo faccio anzitutto per compiere un'esperienza mistica. Sono credente e ritengo che si tratterà di un avvenimento indimenticabile", spiega Innocenti che prevede la partenza nella prima metà del prossimo mese di maggio. "Ho dovuto convincere i miei due figli del fatto che non correrò pericoli. Né io né la loro madre. Siamo due giovincelli arzilli, abbiamo gli occhi aperti con oltre 160 anni di età in due" - scherza l'uomo sorridendo - Di sicuro si tratterà di un'emozione indescrivibile. Voglio condurre la mia opera fino alla grotta per poi accenderla in un luogo così importante dal punto di vista spirituale, con la speranza che tutto possa contribuire in qualche modo a far cessare le violenze dell'atroce guerra che si sta combattendo in Ucraina".

Un'opera tanto impegnativa da realizzare quindi, ma che non si tratta della prima impresa firmata Sauro Innocenti. "In occasione del Giubileo di Roma del 2000 ho realizzato un altro cero, in quell'occasione addirittura alto 6 metri. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un lavoro certosino, in particolare la colatura della cera non è un'operazione scontata. La determinazione acquisita nei 35 anni in cui sono stato vigile del fuoco mi ha senz'altro dato una mano". D'altronde se 22 anni fa il Guinness World Record è stato ad un passo, di sicuro oggi abbiamo avuto la conferma di quanto la passionale convinzione di Innocenti abbia scalato ogni classifica.

Gianni Capuano