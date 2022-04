Dalla memoria al nutrizionismo, eventi in libreria a Empoli

Tre giorni di eventi al La San Paolo Libri & Persone di via del Giglio a Empoli. Giovedì 7 aprile alle 15.30 in programma il secondo dei tre incontri de 'I luoghi della memoria', un progetto del Circolo La Casa della Memoria contro il decadimento cognitivo e realizzato in collaborazione con l'associazione Aima. Gli ospiti della struttura di Montelupo Fiorentino assisteranno ad una lettura ad alta voce, per riattivare ricordi e stimolare attenzione, memoria e linguaggio grazie anche alla musica di Mario Costanzi dell'associazione Suonamidite e del Cam di Empoli. Il terzo e ultimo incontro del ciclo, dedicato a Linda Taddei, un'ospite della struttura recentemente scomparsa, è previsto per il 14 aprile.

Venerdì 8 aprile alle 17.30 è invece previsto un incontro con la biologa-nutrizionista Eleonora Vannucci, che darà consigli sui cibi che fanno bene all'umore e sui migliori rimedi erboristici per affrontare la primavera con il sorriso. Insieme alla nutrizionista ci saranno Domingo Pannocchi, erborista e naturopata, e Roberta Barboni, farmacista, erborista e floriterapeuta. Durante l'incontro sarà possibile degustare una selezione di tisane.

Sabato 9 aprile alle 18 gli storici Chiara Dogliotti (Istituto ligure per la storia della resistenza e dell'età contemporanea) e Alessandro Santagata (Ricercatore Università di Padova) racconteranno uno degli aspetti meno noti della Resistenza italiana. Fra il 1943 e il 1945, nel corso della Campagna d’Italia, più di mille soldati delle forze armate del Reich scelsero di disertare rischiando la pena capitale. Molti di loro si unirono ai partigiani italiani. Alcuni rimasero uccisi, altri decisero di rimanere in Italia e di integrarsi nelle comunità che avevano contribuito a liberare. Ad introdurre l'evento, nato in occasione dell’uscita del volume 'Partigiani della Wehrmacht - Disertori tedeschi nella Resistenza italiana' (a cura di Mirco Carrattieri e Iara Meloni), sarà Alessio Mantellassi, Presidente del consiglio comunale di Empoli. L'incontro è organizzato in collaborazione con ANED - Sezione dell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Cooperativa Sintesi Minerva