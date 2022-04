Donne in cammino a Peccioli, mostra e spettacolo

Donne in cammino è un’iniziativa itinerante promossa dalla Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus, che coinvolge i comuni aderenti, a favore del radicamento, specialmente tra le ragazze e i ragazzi, di una cultura antidiscriminatoria e solidaristica, indispensabile per il mantenimento della pace. L’iniziativa si compone di due momenti, uno spettacolo teatrale e una mostra fotografica.

Venerdì 8 aprile alle ore 21 al Centro Polivalente di Peccioli andrà in scena “Sguardi di donne nel tempo sospeso” della compagnia Viviteatro, con Maria Triggiano, Francesca Triggiano, Fabio Fisoni e l’accompagnamento musicale di Davide Bertini. Lo spettacolo è la trasposizione di un testo dello scrittore Silvano Granchi dal titolo “Due storie tra Nord e Sud del mondo al tempo di pandemia”.

Ad introdurre la serata saranno Renzo Macelloni, Sindaco del Comune di Peccioli, Pietro Pertici, Coordinatore della Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus, Daniela Fabbrini, Coordinamento Unitario Donne CGIL CISL UIL, Chiara Boschi, Presidente Comm.ne Pari Opportunità - Unione Valdera, Liliana Canovai, Presidente Sez. Valdera Soci Unicoop Firenze, Silvano Granchi, scrittore.

Dal 1° al 22 aprile 2022, a Palazzo Senza Tempo, si terrà una mostra fotografica sulla condizione e sulle lotte delle donne in Italia dal titolo “Lotto marzo tutto l’anno”. Lo scopo è quello di non fare dimenticare e, per i più giovani, di far conoscere quanto le donne hanno fatto e lottato per l’affermazione della democrazia in questo paese e per migliorare le proprie condizioni, avvilite da sottoculture patriarcali e discriminatorie.

Fonte: Comune di Peccioli