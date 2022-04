Un esposto che riguarda un accordo transattivo non a bilancio di 3,5 milioni di euro tra Costa Crociere e il Comune dell'Isola del Giglio ha portato la guardia di finanza grossetana a effettuare dei controlli sui bilanci degli ultimi 10 anni in municipio. Sono stati acquisiti anche atti legati all'emergenza per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto 10 anni fa. La documentazione è stata presa per verificare se vi siano stati fondi iscritti a bilancio o no. L'indagine è partita da un esporto di un consigliere comunale per cui, secondo le sue parole, l'accordo avrebbe portato fondi in modo segreto e senza atti comunali.

Il sindaco Sergio Ortelli ha smentito: "L'esposto è stato presentato alla Corte dei Conti, la notizia è stata fatta uscire ad arte probabilmente da chi ha promosso la denuncia. Ogni anno sono sempre pronto a rispondere in maniera trasparente e costruittiva alle polemiche e alle contestazioni. A qualcuno questo non va bene e ragiona in maniera diversa. Una volta per tutte dimostreremo che all'Isola del Giglio è stato fatto tutto sempre in maneira regolare".