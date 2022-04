Evento su Virgilio con Arco di Castruccio

Va avanti il calendario degli eventi culturali promossi dall'associazione Arco di Castruccio di Montopoli: dopo il primo evento dedicato a Pier Paolo Pasolini (nell’anno del centenario dalla nascita) con la proiezione del film “Che cosa sono le nuvole?” (col saluto delle autorità locali e regionali e della consigliera Roberta Salvadori per l’Arco di Castruccio) sabato andrà in scena un’altra iniziativa importante voluta dall’Arco, stavolta dedicata all’Immagine, o meglio alle immagini realizzate da Roberto Villa, che seguì il regista in Oriente, quando nel 1974 girò l’ultimo capitolo della sua Trilogia della Vita. La mostra resterà aperta dal 9 al 24 aprile. A curare il doppio evento su Pasolini il regista Andrea Mancini, dell’Associazione “La conchiglia di Santiago”: <<A Montopoli – spiega Mancini - sarà ospitata la splendida mostra delle fotografie che Roberto Villa ha realizzato nei molti mesi di ripresa di “Il fiore delle Mille e una notte”, perché anche in quel caso si vede un’immagine dell’Oriente – anzi degli Orienti – davvero particolare. Pasolini reduce da altri viaggi “esotici”, fatti spesso con la macchina da presa, giocava una partita anche stavolta di grande attualità, dando di quei luoghi e di quelle culture, la giusta dimensione>>. Confermata la location suggestiva del convento dei Frati Minori di San Romano (a Montopoli). “Progetto Pasolini” è stato reso possibile grazie al contributo di Arco di Castruccio, Fondazione CRSM, Città di Montopoli, Regione Toscana, Frati Minori, conceria La Patrie e Agenzia Unipolsai – Chiara Cioni. Un ringraziamento anche al parroco Marco Sebastiani per la costante disponibilità. L'ingresso sarà libero con rispetto delle normative anti Covid vigenti. Taglio del nastro alle ore 17.30. Ma non finisce qui, perché la mostra sarà anticipata venerdì da un evento stavolta a Palazzo Grifoni (San Miniato), nato dalla collaborazione fra Arco di Castruccio, Istituto Dramma Popolare e Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo. Titolo “Virgilio Maestro di Dante. Quali i Maestri di oggi?”. Il professor Marco Biffi – docente di linguistica italiana del dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze e responsabile web dell’Accademia della Crusca – offrirà una lezione sulla figura di Virgilio, maestro e guida di Dante, in occasione del Dantedì. Questo grazie al contributo di Unipolsai - Chiara Cioni, Conceria La Patrie e Menichetti Cioccolato. Appuntamento alle 17.30 e anche in questo caso ingresso libero con rispetto delle normative anti contagio in vigore.

Fonte: Ufficio stampa