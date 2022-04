Feste di Pasquetta e Primavera, come cambia la viabilità a Vinci

A Vinci arrivano due feste, la festa di Pasquetta del 18 aprile e quella di Primavera del 25 aprile. Gli eventi comporteranno alcune modifiche alla viabilità, nell'ottica di agevolare lo svolgimento delle iniziative.

Per quanto riguarda la festa di Pasquetta è prevista l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà, via Giovanni XXIII, via Roma, via Pierino da Vinci e via Piumati, dalle ore 7 alle 22 del 18 aprile. Previsto anche un temporaneo divieto di transito in piazza della Libertà, via Giovanni XXIII e via Roma dalle 7 alle 22, sempre del 18 aprile. Via Pierino da Vinci sarà eccezionalmente a doppio senso (orario 7-22).

In riferimento alla festa di Primavera, i divieti riguardano la giornata del 25 aprile, con orario 7-22. Prevista l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà, via Giovanni XXIII, via Roma, via Pierino da Vinci e via Piumati. Divieto di transito per piazza della Libertà, via Giovanni XXIII, via Roma mentre sia in via Pierino da Vinci che in via Piumati ci sarà un temporaneo doppio senso di circolazione.

Per entrambi gli eventi sarà garantita, in caso di urgenza, emergenza e soccorso l'immediata transitabilità delle strade da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.

"Invitiamo la cittadinanza a fare attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare i divieti – ha commentato l'assessore al coordinamento di eventi e manifestazioni del Comune di Vinci Paolo Frese -. Siamo contenti di proporre questi due eventi, molto attesi da tutta Vinci: è un modo per tornare alla normalità dopo la fase complessa della pandemia".