Lavori fibra a Santo Pietro Belvedere, la sindaca denuncia danni e chiede "risoluzione urgente"

Nel giugno 2021 a Santo Pietro Belvedere, frazione del Comune di Capannoli, sono iniziati i lavori di posa della fibra ottica. Oggi, dieci mesi dopo, la sindaca Arianna Cecchini scrive a Open Fiber, impresa a cui è stata commissionata la posa della fibra sul territorio comunale, richiedendo un "intervento risolutivo urgente delle criticità". Tra queste, spiega la lettera indirizzata anche a Regione Toscana e Prefettura di Pisa, si sono verificate "fin dai primi giorni di lavorazione, durante gli scavi, guasti all'impianto di illuminazione pubblica, rotture di tubazioni dell'acquedotto, guasti alle linee telefoniche". Nel corso dei lavori, spiega ancora Cecchini, si è aggiunto "il grande disordine sul cantiere che ha interessato porzioni di parcheggi e tratti di molte strade, con materiali ammassati ai margini della carreggiata senza alcuna protezione".

Le criticità, a cui la sindaca di Capannoli chiede soluzione con urgenza, sarebbero già state segnalate più volte negli ultimi mesi. Ancora oggi, però, la situazione sarebbe rimasta invariata. "Restano le principali strade del paese nelle pessime condizioni visibili dalle foto allegate e non riusciamo ad avere notizie su una data certa del ripristino del manto stradale, con evidenti e comprensivi disagi e pericoli per la cittadinanza. In secondo luogo non abbiamo certezze sull’effettiva messa in funzione del servizio di connettività previsto. Richiedo pertanto di intervenire quanto prima per risolvere questa incresciosa situazione, nel ribadire che l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere i danni subiti".