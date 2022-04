Lega Empolese Valdelsa: "Mancano 20 medici di base e guardie mediche, perché difficile reclutare?"

“È notorio - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega ad Empoli - che vi sia una generale criticità riguardo alla carenza di medici di base. Non è immune da ciò l’area dell’Empolese-Valdelsa, dove all’appello mancherebbero oltre venti professionisti (tra cui una dozzina di guardie mediche). Numeri non irrisori e carenze per nulla infrequenti che, giocoforza, potrebbero creare disagi ai cittadini".

"In questo meseverranno pubblicati i bandi per trovare il personale mancante, ma sembra che i candidati siano costantemente in difetto rispetto ai posti da assegnare. Una problematica annosa che si stenta a risolvere. Senza dimenticare coloro che vanno in pensione, spesso non sostituiti tempestivamente. Insomma - segnalano i Consiglieri - qualora i bandi non riescano a coprire tutte le esigenze, la Regione ha un piano B? Monitoreremo l’evolversi della questione pronti a fare da pungolo, anche con un atto specifico, qualora il problema perdurasse".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa